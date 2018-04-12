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В Архангельске произошел пожар в здании детской областной больницы
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В Архангельске произошел пожар в здании детской областной больницы 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске горело здание детской областной клинической больницы на Обводном канале. Пламя тушили 8 пожарно-спасательных расчетов.
Тревожная сигнализация сработала 11 апреля в 21:00. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался выход дыма на 2-ом этаже поликлиники, немедленно была проведена разведка помещений. Уже в 21:10 была объявлена локализация на площади 10 квадратных метров в помещении раздевалки персонала. Звеном газодымозащитной службы была эвакуирована женщина, она не пострадала. В 21:15 пожар был ликвидирован.
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