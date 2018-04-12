Центр «Антистихия»: обрушения зданий в 2018 году возможны в 14 регионах РФ

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Высокий риск обрушения конструкций зданий и сооружений в 2018 году прогнозируется на территории 14 регионов шести федеральных округов России , в том числе в Москве и Санкт-Петербурге , предупреждает центр «Антистихия».

По данным центра «Антистихия», «за 11 месяцев 2017 года произошло 58 обрушений зданий и сооружений, что на 45% выше аналогичного периода прошлого года (40 ЧС и происшествий). Основными причинами ЧС „данного вида являются некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическая усталость конструкций“.

Как заявил РИА Новости доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман , „большое количество объектов в нашей стране находится в состоянии предельного износа“.

Он отметил, что при эксплуатации зданий происходит износ основных конструкций, в том числе фундамента, который работает в самых тяжелых условиях — оттаивания и замораживания, а также подвергается воздействию грунтовой влаги. „Износ должен все время контролироваться специальными организациями, которые производят обследование зданий“, — отметил Ройтман.

Директор учебно-методического центра „Российский союз спасателей“ Владимир Федорович считает, что такая ситуация может быть связана с подтоплениями, которые опасны для ветхих зданий. „Паводковая обстановка в России сейчас обоснована тем, что была довольно снежная зима и холодная весна. Нижние слои грунта промерзшие и снег, который сейчас тает, он не всасывается в грунт, соответственно вода просто течет поверху, подтапливая фундаменты зданий. И если они, фундаменты, изношены, то это опасно“, — считает он.

Федорович предположил, что таких обрушений вовсе может не быть, „поскольку информация „Антистихии“ — это просто предупреждения, но не вероятный прогноз“.

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В документах на сайте МЧС РФ сообщается, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.