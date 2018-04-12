В Челябинске эвакуировали поезд после сообщения пассажира о подозрительном предмете

Пьяный пассажир поезда Нижневартовск Самара сообщил проводнику об обнаружении подозрительного предмета в вагоне, в результате чего порядка 580 пассажиров и персонал поезда были эвакуированы, сообщает URA.RU со ссылкой на уральское управление МВД на транспорте.

Инцидент произошел накануне. После эвакуации транспортная полиция осмотрела поезд, но никакой взрывчатки обнаружено не было, и через час поезд поехал дальше к месту назначения.

Заявившего о подозрительном предмете мужчину доставили в дежурную часть. В отношении него составили административной протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».