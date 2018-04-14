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В Воронеже сотрудники водоканала спасли от пожара жилой дом
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В Воронеже сотрудники водоканала спасли от пожара жилой дом 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Рабочие вытащили из горящей квартиры мужчину и эвакуировали других жильцов. В Воронеже сотрудники «РВК-Воронеж» спасли от пожара целый жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала. Инцидент произошёл 12 апреля на улице Малаховского. Рабочие занимались перекладкой труб в одном из местных дворов, заметили дым из окна второго этажа дома №4 и бросились на помощь людям. Пока одни из бригады перекрыли вентиль газовой трубы, ведущей в здание, и помогли вызвать пожарных, в горящую квартиру направились бригадир слесарей Дмитрий Душкин и водитель машины техпомощи Александр Пешков. — Дым был едкий, внутри квартиры практически ничего не было видно, глаза сильно слезились. Только с помощью фонарика удалось различить очертания человека. Мы подняли его и вывели на воздух, — рассказывает Дмитрий Душкин.
В прошлом Дмитрий был сотрудником противопожарной службы, поэтому вместе с коллегой смогли быстро и профессионально сработать. — Пока поднимались по лестнице, стучали в двери и сообщали жильцам о том, что им необходимо покинуть квартиры, потому что на втором этаже пожар, — говорит Александр Пешков. К моменту приезда пожарных пострадавший хозяин горящей квартиры и другие жильцы были уже на улице. На ликвидацию огня ушло около получаса. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении. Когда возгорание устранили, сотрудники «РВК-Воронеж» вернулись к своей работе. Как отмечают в водоканале, в ближайшее время рядом с местом пожара будет установлен пожарный гидрант. Представители регионального управления МЧС пообещали поощрить мужчин за храбрость. Фото с места ЧП: пресс-служба ООО «РВК-Воронеж»
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