В Воронеже сотрудники водоканала спасли от пожара жилой дом

Рабочие вытащили из горящей квартиры мужчину и эвакуировали других жильцов. В Воронеже сотрудники «РВК-Воронеж» спасли от пожара целый жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала. Инцидент произошёл 12 апреля на улице Малаховского. Рабочие занимались перекладкой труб в одном из местных дворов, заметили дым из окна второго этажа дома №4 и бросились на помощь людям. Пока одни из бригады перекрыли вентиль газовой трубы, ведущей в здание, и помогли вызвать пожарных, в горящую квартиру направились бригадир слесарей Дмитрий Душкин и водитель машины техпомощи Александр Пешков. — Дым был едкий, внутри квартиры практически ничего не было видно, глаза сильно слезились. Только с помощью фонарика удалось различить очертания человека. Мы подняли его и вывели на воздух, — рассказывает Дмитрий Душкин.