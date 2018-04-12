К торговому комплексу в центре Челябинска стянули десяток машин экстренных служб

С 10 утра к торгово-развлекательному комплексу «КУБа» в центре Челябинска стянулись сотрудники МЧС и службы спасения.

— Около «КУБы» человек 50 из различных ведомств! — сообщила челябинка Светлана. — И вокруг здания машин 15 всевозможных ведомств, не меньше стоит. Только пожарных автомобилей я шесть насчитала.

— Паниковать не стоит, — заверил сотрудник пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Владимир Кочин. — С 11 часов в ТРК начались плановые учения. Именно для этого к комплексу все и съехались.

Очевидцы утверждают, что подземная парковка центра почти полностью заполнена.