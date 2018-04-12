Ещё
К торговому комплексу в центре Челябинска стянули десяток машин экстренных служб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К торговому комплексу в центре Челябинска стянули десяток машин экстренных служб 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
С 10 утра к торгово-развлекательному комплексу «КУБа» в центре Челябинска стянулись сотрудники МЧС и службы спасения.
— Около «КУБы» человек 50 из различных ведомств! — сообщила челябинка Светлана. — И вокруг здания машин 15 всевозможных ведомств, не меньше стоит. Только пожарных автомобилей я шесть насчитала.
— Паниковать не стоит, — заверил сотрудник пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Владимир Кочин. — С 11 часов в ТРК начались плановые учения. Именно для этого к комплексу все и съехались.
Очевидцы утверждают, что подземная парковка центра почти полностью заполнена.
74.ru: последние новости
Ищите свой адрес: к саммитам ШОС и БРИКС челябинские дома утопят в зарослях лиан В Челябинске у маршрутки во время рейса отвалился газовый баллон «Раздался хлопок, повалил дым»: на уроке в челябинской школе взорвался мобильник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу89
Когда ждать атаки Трампа388
Российские корабли исчезли с базы Тартус920
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая95
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение