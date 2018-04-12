Эксперты подтвердили версию жильцов о причинах пожара на улице Изыскателей в Ноябрьске

Стала известна причина страшного пожара на улице Изыскателей в Ноябрьске, где 19 февраля дотла сгорела деревянная двухэтажка.

Как ранее сообщалось, в огне погибли два человека, один из них и стал виновником пожара. По данным пресс-службы окружного ГУ МЧС, к трагическим последствиям привела непотушенная сигарета. Ее оставил хозяин 19-й квартиры, которого соседи характеризовали, как сильно пьющего человека, и не сомневались, что это он оставил их без крыши над головой. Второй погибший был найден в этой же квартире.

В результате пожара крова лишились 19 семей, часть пострадавших нашли временное пристанище у родственников, другая часть — в маневренном жилом фонде, выделенном после трагедии администрацией.