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Эксперты подтвердили версию жильцов о причинах пожара на улице Изыскателей в Ноябрьске
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Эксперты подтвердили версию жильцов о причинах пожара на улице Изыскателей в Ноябрьске 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Стала известна причина страшного пожара на улице Изыскателей в Ноябрьске, где 19 февраля дотла сгорела деревянная двухэтажка.
Как ранее сообщалось, в огне погибли два человека, один из них и стал виновником пожара. По данным пресс-службы окружного ГУ МЧС, к трагическим последствиям привела непотушенная сигарета. Ее оставил хозяин 19-й квартиры, которого соседи характеризовали, как сильно пьющего человека, и не сомневались, что это он оставил их без крыши над головой. Второй погибший был найден в этой же квартире.
В результате пожара крова лишились 19 семей, часть пострадавших нашли временное пристанище у родственников, другая часть — в маневренном жилом фонде, выделенном после трагедии администрацией.
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