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Сотрудники МЧС Сочи показали, как «куб жизни» может спасти людей при пожаре
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Сотрудники МЧС Сочи показали, как «куб жизни» может спасти людей при пожаре 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
На Всероссийской неделе охраны труда свою готовность к любым происшествиям показали сотрудники сочинского отряда федеральной противопожарной службы. Они эвакуировали людей с кровли и второго этажа выставочного центра, применяя новейшие технологии спасения. Огнеборцы продемонстрировали различные способы спасения пострадавших — при помощи так называемого куба жизни и спасательного рукава. "Куб жизни" — это, по сути, большой матрас, в котором вместо пружин под высоким давлением находится воздух. Чтобы надуть его, достаточно несколько минут.
Участники и гости недели охраны труда также стали очевидцами ДТП, тоже учебного: по сценарию, у главного медиацентра Сочи столкнулись две легковушки. Пассажиры одной машины оказались заблокированы. В ликвидации происшествия приняла участие группа экстренного реагирования на мотоциклах BMW-G1200GS, а также сотрудники Южного регионального спасательного отряда. Спасатели деблокировали пострадавших из автомобиля, а медики МЧС оказали им необходимую помощь в реанимобиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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