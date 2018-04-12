Сотрудники МЧС Сочи показали, как «куб жизни» может спасти людей при пожаре

На Всероссийской неделе охраны труда свою готовность к любым происшествиям показали сотрудники сочинского отряда федеральной противопожарной службы. Они эвакуировали людей с кровли и второго этажа выставочного центра, применяя новейшие технологии спасения. Огнеборцы продемонстрировали различные способы спасения пострадавших — при помощи так называемого куба жизни и спасательного рукава. "Куб жизни" — это, по сути, большой матрас, в котором вместо пружин под высоким давлением находится воздух. Чтобы надуть его, достаточно несколько минут.