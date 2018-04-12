Портал геомониторинга подтопленных территорий передадут МЧС томские ученые

ТОМСК , 12 апреля. / ТАСС /. МЧС получит доступ к геопорталу, созданному учеными Томского государственного университета (ТГУ). На информационном ресурсе представлен реальный рельеф, жилые дома и строения, фиксируются данные о людях, попавших в зону подтопления, в том числе о количестве детей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"В пиковый период паводка датчики, которыми оборудованы гидропосты, будут передавать информацию на сервер I-GIS каждые четыре часа. В нашем регионе есть несколько десятков поселков и деревень, для которых проблема подтопления стоит очень остро. Программный комплекс будет производить расчеты для всех населенных пунктов Томской области , расположенных на Томи и Оби (главные водные артерии Томской области, прим. ТАСС)", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что портал информирует экстренные службы о текущем и критическом уровне воды для данной местности, общей численности населения в указанном пункте, количестве людей, прописанных в домах, попавших в зону подтопления, а в отдельной строке укажет число детей.

Один из главных разработчиков программного комплекса, доцент ТГУ Вадим Хромых пояснил агентству, что сам интерфейс ресурса создали относительно быстро, на это ушло чуть меньше года. «При этом на все в целом ушло несколько лет. Мы создавали модели рельефа в 3D-графике, собирали и вводили базы геоданных. Работа не прекращается и идет до сих пор, но этот продукт уже можно использовать полноценно», — рассказал ученый.

В ТГУ добавили, что геопортал, созданный учеными университета, позволяет отслеживать не только паводковую ситуацию, но и мониторить обстановку с лесными пожарами, прогнозировать урожай дикоросов в регионе и т.д. I-GIS включает в себя пять блоков: «Паводок», «Лесоустройство», «Пожары», «Дикоросы», «Инфраструктура» и объединяет огромный массив данных. Для них в системе хранения данных суперкомпьютера ТГУ «СКИФ », на базе которого размещен геопортал, выделено 40 терабайт памяти.