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Более 500 человек эвакуировали из поезда в Челябинске из-за подозрительного предмета
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Более 500 человек эвакуировали из поезда в Челябинске из-за подозрительного предмета 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: letnews.ru
Из поезда, следовавшего по маршруту Нижневартовск — Самара, эвакуировали 580 человек из-за подозрительного предмета в одном из вагонов, сообщает URA.RU со ссылкой на уральское управление МВД на транспорте.
Инцидент произошёл 11 апреля на железнодорожном вокзале в Челябинске.
В поезде ехал нетрезвый пассажир, который возвращался из Сургута в Бугульму. Он заявил проводнику о подозрительном предмете. Сотрудники транспортной полиции осмотрели состав, но взрывчатку не нашли. Через час поезд отправился дальше к месту назначения.
Пассажира, сообщившего о подозрительном предмете, доставили в дежурную часть. Составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
«Проведение комплекса доследственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается», — заявила начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.
Ранее сообщалось, что с Курского вокзала эвакуированы около 900 человек после анонимного звонка.
В марте «ПолитЭксперт» сообщал, что в Нижнем Новгороде из-за возгорания в ТЦ эвакуировали более тысячи человек.
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