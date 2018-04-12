Более 500 человек эвакуировали из поезда в Челябинске из-за подозрительного предмета

Из поезда, следовавшего по маршруту Нижневартовск Самара , эвакуировали 580 человек из-за подозрительного предмета в одном из вагонов, сообщает URA.RU со ссылкой на уральское управление МВД на транспорте.

Инцидент произошёл 11 апреля на железнодорожном вокзале в Челябинске

В поезде ехал нетрезвый пассажир, который возвращался из Сургута Бугульму . Он заявил проводнику о подозрительном предмете. Сотрудники транспортной полиции осмотрели состав, но взрывчатку не нашли. Через час поезд отправился дальше к месту назначения.

Пассажира, сообщившего о подозрительном предмете, доставили в дежурную часть. Составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

«Проведение комплекса доследственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается», — заявила начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова

Ранее сообщалось, что с Курского вокзала эвакуированы около 900 человек после анонимного звонка.

В марте «ПолитЭксперт» сообщал, что в Нижнем Новгороде из-за возгорания в ТЦ эвакуировали более тысячи человек.