600 человек эвакуировали из поезда в Челябинске из-за сообщения о бомбе 

Порядка 600 человек были эвакуированы из поезда на вокзале Челябинска из-за сообщения одного из пассажиров о взрывном устройстве, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
Инцидент произошёл вечером 11 апреля. Пассажир поезда «Нижневартовск — Самара» в пути заявил, что в одном из вагонов находится подозрительный предмет.
«На ближайшей станции по пути движения, в Челябинске, было эвакуировано 580 пассажиров. Поезд обследовали, но никаких подозрительных предметов не обнаружили. Через час он проследовал далее по маршруту», — уточнили в транспортной полиции.
В результате стражи правопорядка задержали пассажира, сообщившего о бомбе. Им оказался 48-летний мужчина, следовавший из Сургута до Бугульмы. В ходе медицинского освидетельствования оказалось, что он находился в общественном месте в состоянии опьянения. За это на уральца был составлен административной протокол.