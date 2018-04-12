600 человек эвакуировали из поезда в Челябинске из-за сообщения о бомбе

Порядка 600 человек были эвакуированы из поезда на вокзале Челябинска из-за сообщения одного из пассажиров о взрывном устройстве, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошёл вечером 11 апреля. Пассажир поезда « Нижневартовск Самара » в пути заявил, что в одном из вагонов находится подозрительный предмет.

«На ближайшей станции по пути движения, в Челябинске, было эвакуировано 580 пассажиров. Поезд обследовали, но никаких подозрительных предметов не обнаружили. Через час он проследовал далее по маршруту», — уточнили в транспортной полиции.