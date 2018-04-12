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На Ямале стала известна причина пожара прославившегося магией цифр
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На Ямале стала известна причина пожара прославившегося магией цифр 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Следственный комитет города Ноябрьска выяснил причину пожара в 19 доме по улице Изыскателей. Несмотря на впечатляющую магию цифр и длительное расследование причиной пожара стала не потушенная сигарета.
Погибший житель квартиры No 19 злоупотреблял алкоголем. 19 марта мужчина выпивал с собутыльником, а позже заснул с сигаретой. Виновник пожара стал первой жертвой стихии. Из-за гибели подозреваемого следственный комитет не будет заводить уголовное дело. Судить теперь не кого.
Пожар на улице Изыскателей 19, в квартире No 19, 19 марта 2017 в СМИ получил широкую огласку в СМИ за удачное сочетание цифр. В результате ночного возгорания на втором этаже деревянного дома без крыши над головой остались 19 семей и 2 человека погибли.
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