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Власти Кузбасса пообещали защитить затравленную одноклассниками девочку из «Зимней вишни»
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Власти Кузбасса пообещали защитить затравленную одноклассниками девочку из «Зимней вишни» 

Карельские вести 2 часа назад
Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Кемерове подверглась траве 9-летняя дочь пожарного. На нее якобы набросились одноклассники из-за того, что она «посмела выжить» при пожаре в «Зимней вишне», тогда как другие погибли.
«В департамент не поступало жалоб по данной ситуации. Если законные представители ребенка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время», — цитирует чиновника «КВ».
Чепкасов добавил, что у них достаточно опытных специалистов для оказания помощи как детям, так и их родителям.
Ранее в СМИ попала история кемеровского пожарного, который пожаловался на травлю дочери в школе. В момент пожара в «Зимней вишне» она находилась в здании торгового центра, однако успела спастись. Именно этот факт ей не могут простить одноклассники.
Школьницу обвиняют в том, что она спаслась как «крыса» благодаря папе-пожарному. Отмечались и случаи рукоприкладства. Читайте подробности в нашем материале
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