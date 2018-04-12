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Мошенники наживаются на кемеровской трагедии, выдавая себя за МЧС
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Мошенники наживаются на кемеровской трагедии, выдавая себя за МЧС 

АиФ Иркутск 35 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает граждан о мошеннических действиях. Под видом сотрудников МЧС неизвестные лица предлагают услуги по пожарной безопасности объектов, а также выявлены попытки вымогательства, когда лжесотрудники предлагают «решить» вопрос за деньги.
Как сообщают в МЧС, зарегистрированы случаи обращения неизвестных лиц в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажные дома. Злоумышленники, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений.
Гражданам следует помнить, что сторудники МЧС не оказывают услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров».
«При каждом подобном обращении необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно», прокомментировал Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Обратите внимание на то, что сотрудник МЧС должен предоставить служебное удостоверение, также при нем должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки. О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
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