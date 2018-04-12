Мошенники наживаются на кемеровской трагедии, выдавая себя за МЧС

Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает граждан о мошеннических действиях. Под видом сотрудников МЧС неизвестные лица предлагают услуги по пожарной безопасности объектов, а также выявлены попытки вымогательства, когда лжесотрудники предлагают «решить» вопрос за деньги.

Как сообщают в МЧС, зарегистрированы случаи обращения неизвестных лиц в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажные дома. Злоумышленники, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений.

Гражданам следует помнить, что сторудники МЧС не оказывают услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров».

«При каждом подобном обращении необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы . Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно», прокомментировал Валентин Нелюбов , начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Обратите внимание на то, что сотрудник МЧС должен предоставить служебное удостоверение, также при нем должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки. О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.