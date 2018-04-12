МЧС предупредило о желающих заработать на трагедии в Кемерово мошенниках

После крупного пожара в кемеровском торговом центре появились мошенники, которые под видом сотрудников МЧС предлагают платные услуги в области пожарной безопасности, предупреждает управление МЧС России по Свердловской области

«Главное управление МЧС России по Cвердловской области предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают различные услуги по пожарной безопасности. Такие факты зарегистрированы в ряде субъектов Российской Федерации , в том числе и в Свердловской области. В отношении злоумышленников проводятся оперативно-следственные мероприятия», — следует из сообщения пресс-службы МЧС.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов пояснил, что МЧС не оказывает платных услуг по установке систем пожарной безопасности и замене проводки, даже «с крупной льготной скидкой для пенсионеров».

«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришел к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы . Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно», — сказал Пинчугов.

В МЧС также добавили, что помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.