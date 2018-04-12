В Тарко-Сале сгорел первый городской храм

В Тарко-Сале 12 апреля в полночь сгорел православный храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы на улице Лесной.

В результате пожара обрушилась крыша здания. Как сообщили в администрации Пуровского района, это старое деревянное здание рядом с аэропортом, по предварительной версии пожарных, причиной возгорания стала неисправная проводка. Пострадавших нет. По мнению специалистов, объект не подлежит восстановлению.

«В этом старом деревянном здании располагались часть воскресной школы, крестильная, просфорная и библиотека. Специалисты сейчас выясняют причину пожара», — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Салехардской епархии.

Напомним, в 2012 году по благословению правящего архиерея его Преосвященства Преосвященнейшего Николая епископа Салехардского и Ново-Уренгойского первый храм города, расположенный возле аэропорта, был переименован в храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Узнав о происшествии, пуровчане уже начали предлагать материальную помощь служителям храма.