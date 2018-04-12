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Старейший православный храм города Тарко-Сале сгорел в ЯНАО
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Старейший православный храм города Тарко-Сале сгорел в ЯНАО 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Старейший православный храм города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сгорел в ночь на четверг, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.
"Пожар произошел этой ночью в нашем первом городском храме — Казанской Божией Матери, в старом деревянном здании. Сообщение о возгорании поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 00:08 (22:08 мск). Уже в 02:00 (00:00 мск) пожарные ликвидировали очаг горения. Здание повреждено на площади 200 кв. м, произошло обрушение кровли, жертв и пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. «Пока неизвестно, подлежит ли храм восстановлению. Этот вопрос будет решаться на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, оперативного штаба», — пояснили в пресс-службе.
В храме Казанской Божией Матери проходили занятия воскресной школы, располагались крестильная и просфорная. «Это старый храм, на протяжении последних десяти лет прихожане ходят в новый храм на берегу реки — святителя Николая Чудотворца. Там сейчас проходят основные службы», — отметили в пресс-службе.
Узнав о происшествии, жители Пуровского района уже начали предлагать материальную помощь священнослужителям.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО, в тушении здания храма 1973 года постройки были задействованы 38 человек, шесть единиц техники. На месте происшествия работают дознаватели.
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