Свердловские спасатели предупреждают о начале пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон в Екатеринбурге и области ожидается уже 15 — 18 апреля, так как весна в регионе стремительно набирает обороты. Во время пожароопасного сезона нередки пожары на дачных участках и в садовых товариществах, так как дачники, открывая сезон, неаккуратно сжигают мусор и сухую траву. При этом к пожару может привести даже непотушенная сигарета.

В связи с эти в садовых товариществах и поселках рядом с лесами была произведена опашка. Населенные пункты вне зависимости от количества жителей должны быть обеспечены звуковыми системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью, подъездными путями с твердым покрытием и источниками противопожарного водоснабжения.

Жителям частных домов также нужно проверить все электроприборы и печи. Также пока стоит повременить с походами на природу и шашлыками.