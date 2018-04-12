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Свердловские спасатели предупреждают о начале пожароопасного сезона
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Свердловские спасатели предупреждают о начале пожароопасного сезона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пожароопасный сезон в Екатеринбурге и области ожидается уже 15 — 18 апреля, так как весна в регионе стремительно набирает обороты. Во время пожароопасного сезона нередки пожары на дачных участках и в садовых товариществах, так как дачники, открывая сезон, неаккуратно сжигают мусор и сухую траву. При этом к пожару может привести даже непотушенная сигарета.
В связи с эти в садовых товариществах и поселках рядом с лесами была произведена опашка. Населенные пункты вне зависимости от количества жителей должны быть обеспечены звуковыми системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью, подъездными путями с твердым покрытием и источниками противопожарного водоснабжения.
Жителям частных домов также нужно проверить все электроприборы и печи. Также пока стоит повременить с походами на природу и шашлыками.
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