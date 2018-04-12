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Под обрушившейся стеной здания в Омске погиб человек
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Под обрушившейся стеной здания в Омске погиб человек 

РИА Новости 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 12 апр — РИА Новости. Стена одноэтажного производственного здания обрушилась на разбиравших конструкции трех сборщиков металлолома в Омске; один из мужчин погиб, второй госпитализирован, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, ночью 12 апреля трое мужчин проникли на территорию теплично-парникового хозяйства в Ленинском административном округе Омска и с целью хищения металла стали разбирать производственное одноэтажное здание, в результате чего стена здания обрушилась на них", — говорится в сообщении.
В результате обрушения двое мужчин получили травмы, от которых один из них скончался на месте происшествия, второй доставлен в больницу.
По факту смерти 33-летнего мужчины следователи проводят проверку.
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