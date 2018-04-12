Под обрушившейся стеной здания в Омске погиб человек

"По предварительным данным, ночью 12 апреля трое мужчин проникли на территорию теплично-парникового хозяйства в Ленинском административном округе Омска и с целью хищения металла стали разбирать производственное одноэтажное здание, в результате чего стена здания обрушилась на них", — говорится в сообщении.

В результате обрушения двое мужчин получили травмы, от которых один из них скончался на месте происшествия, второй доставлен в больницу.

По факту смерти 33-летнего мужчины следователи проводят проверку.