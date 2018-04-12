В Улан-Удэ потушили возгорание на теплотрассе

Возгорание на теплотрассе в Улан-Удэ потушили, на теплоснабжение оно не повлияло. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ТГК-14 (Территориальная генерирующая компания №14).

"Возгорание в тепловой камере 8 тепломагистрали №5 потушено. На теплоснабжение происшествие не повлияло", — сказала официальный представитель компании Сэсэг Казанцева, добавив, что на месте ЧП загорелись оставленные неизвестными вещи.

Сообщение о возгорании на теплотрассе на пересечении улиц Жердева и Сахьяновой в Октябрьском районе Улан-Удэ поступило в 09:55 по местному времени (04:55 мск). На месте работали две единицы техники. Информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.