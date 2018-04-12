Четыре иномарки сгорели ночью в Екатеринбурге 

Первое сообщение поступило в полицию в 1:10, загорелся Mini Cooper во дворе дома на улице Циолковского. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили горящее авто, но машина сильно пострадала от огня.
Также в 3:28 ночи загорелась иномарка Land Cruiser Prado на 8 марта. Огонь оказался таким сильным, что сгорели стоящие рядом Skoda и Hyundai. Приехавшие на место пожарные оперативно справились с огнем, но две иномарки спасти не удалось.
«По всем фактам воспламенения автомобилей в Чкаловском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.