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Четыре иномарки сгорели ночью в Екатеринбурге
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Четыре иномарки сгорели ночью в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первое сообщение поступило в полицию в 1:10, загорелся Mini Cooper во дворе дома на улице Циолковского. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили горящее авто, но машина сильно пострадала от огня.
Также в 3:28 ночи загорелась иномарка Land Cruiser Prado на 8 марта. Огонь оказался таким сильным, что сгорели стоящие рядом Skoda и Hyundai. Приехавшие на место пожарные оперативно справились с огнем, но две иномарки спасти не удалось.
«По всем фактам воспламенения автомобилей в Чкаловском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
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 Ещё 2 источника 
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