Ещё
Из-за паводка в Алтайском крае погибло два человека?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Из-за паводка в Алтайском крае погибло два человека? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: Амител
А правду говорят, что из-за паводка уже погибли два человека? Почему, ведь в затопленных районах, кажется, спасатели должны быть на каждом шагу?
Из-за паводка и в зоне паводка — большая разница. Пока в связи с двумя погибшими мужчинами звучит вторая формулировка, и следственные органы изучают обстоятельства произошедшего.
Так, 26 марта в райцентре Солонешенского района около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя, 1951 г. р. «По предварительным данным, пострадавший в условиях начавшегося паводка и проведения мероприятий по эвакуации людей в состоянии алкогольного опьянения возвращался от своего знакомого домой. Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй», — сообщила помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
А 27 марта тело местного жителя (1967 г. р.) было обнаружено сотрудниками МЧС в с. Зелёный Дол Петропавловского района. Опять же по предварительным данным, накануне подтопления он вместе с женой был эвакуирован из дома, но потом самостоятельно вернулся (в селе говорят, решил покормить оставшуюся на подворье скотину, — ред.).
В рамках доследственных проверок назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будет дана оценка своевременности и достаточности проводимых противопаводковых мероприятий, — подчёркивают в ведомстве.
Напомним, что 27 марта в связи со сложным развитием паводковой ситуации на всей территории края был введён режим ЧС. Ситуация меняется ежесуточно. На начало недели она несколько стабилизировалась (на утро 2 апреля, в 13 муниципальных образованиях остались подтопленными 39 населённых пунктов и только в 2-х из них подтоплены дома). Однако обстановка ещё может усугубиться — в зависимости от температуры воздуха и осадков.
АиФ — Алтай: последние новости
В Камне-на-Оби ночью прошел пожар в магазине СГК приступит к ремонтам тепловых сетей Барнаула в конце мая Вину за пожар в доме жительницы Новоалтайска возложили на водителя автобуса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе143
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому101
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ83
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение