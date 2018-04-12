Из-за паводка в Алтайском крае погибло два человека?

А правду говорят, что из-за паводка уже погибли два человека? Почему, ведь в затопленных районах, кажется, спасатели должны быть на каждом шагу?

Из-за паводка и в зоне паводка — большая разница. Пока в связи с двумя погибшими мужчинами звучит вторая формулировка, и следственные органы изучают обстоятельства произошедшего.

Так, 26 марта в райцентре Солонешенского района около дома в паводковых водах было обнаружено тело местного жителя, 1951 г. р. «По предварительным данным, пострадавший в условиях начавшегося паводка и проведения мероприятий по эвакуации людей в состоянии алкогольного опьянения возвращался от своего знакомого домой. Мужчина не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй», — сообщила помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

А 27 марта тело местного жителя (1967 г. р.) было обнаружено сотрудниками МЧС в с. Зелёный Дол Петропавловского района. Опять же по предварительным данным, накануне подтопления он вместе с женой был эвакуирован из дома, но потом самостоятельно вернулся (в селе говорят, решил покормить оставшуюся на подворье скотину, — ред.).

В рамках доследственных проверок назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будет дана оценка своевременности и достаточности проводимых противопаводковых мероприятий, — подчёркивают в ведомстве.

Напомним, что 27 марта в связи со сложным развитием паводковой ситуации на всей территории края был введён режим ЧС. Ситуация меняется ежесуточно. На начало недели она несколько стабилизировалась (на утро 2 апреля, в 13 муниципальных образованиях остались подтопленными 39 населённых пунктов и только в 2-х из них подтоплены дома). Однако обстановка ещё может усугубиться — в зависимости от температуры воздуха и осадков.