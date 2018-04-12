Дальневосточные гектары разграничат не задорого

На заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморья рекомендован к принятию законопроект «Об установлении максимальной цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование на территории Приморского края». Документ касается получателей «дальневосточного гектара» и получит статус закона, видимо, на очередном заседании ЗС ПК в конце апреля, сообщает PRIMPRESS.

Федеральный закон № 119-ФЗ (о так называемом «дальневосточном гектаре»), указывает, что максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с указанным ФЗ, определяются законами субъектов Федерации.

Депутаты профильного комитета разработали и одобрили на своем заседании текст такого законопроекта.

Согласно документа, максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности границ земельного участка площадью один гектар и менее, состоящих из четырех характерных точек, составляет 14000 руб. При установлению на местности границ земельного участка площадью один гектар и менее, состоящих более чем из четырех характерных точек, максимальная цена, увеличивается не более, чем на 1400 рублей за каждую последующую точку.

Максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности границ земельного участка площадью более одного гектара, состоящих из десяти характерных точек, определяется из расчета максимальной цены 14000, умноженной на коэффициент, применяемый в зависимости от площади земельного участка: более 1 гектара до 3 гектаров — 1,2; более 3 гектаров до 6 гектаров — 2; более 6 гектаров до 10 гектаров — 2,5.

Если земельный участок площадью более одного гектара, а характерных точек более 10, максимальная цена — 14000, увеличивается не более чем на 1400 рублей за каждую последующую точку.