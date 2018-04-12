Ещё
Дальневосточные гектары разграничат не задорого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дальневосточные гектары разграничат не задорого 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморья рекомендован к принятию законопроект «Об установлении максимальной цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование на территории Приморского края». Документ касается получателей «дальневосточного гектара» и получит статус закона, видимо, на очередном заседании ЗС ПК в конце апреля, сообщает PRIMPRESS.
Федеральный закон № 119-ФЗ (о так называемом «дальневосточном гектаре»), указывает, что максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с указанным ФЗ, определяются законами субъектов Федерации.
Депутаты профильного комитета разработали и одобрили на своем заседании текст такого законопроекта.
Согласно документа, максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности границ земельного участка площадью один гектар и менее, состоящих из четырех характерных точек, составляет 14000 руб. При установлению на местности границ земельного участка площадью один гектар и менее, состоящих более чем из четырех характерных точек, максимальная цена, увеличивается не более, чем на 1400 рублей за каждую последующую точку.
Максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности границ земельного участка площадью более одного гектара, состоящих из десяти характерных точек, определяется из расчета максимальной цены 14000, умноженной на коэффициент, применяемый в зависимости от площади земельного участка: более 1 гектара до 3 гектаров — 1,2; более 3 гектаров до 6 гектаров — 2; более 6 гектаров до 10 гектаров — 2,5.
Если земельный участок площадью более одного гектара, а характерных точек более 10, максимальная цена — 14000, увеличивается не более чем на 1400 рублей за каждую последующую точку.
Primpress: последние новости
МЧС рассылает приморцам тревожные сообщения Можно лишиться трех миллионов или свободы за неосторожное обращение с огнем в Приморье Огнеборцы оперативно потушили пожар в двухквартирном доме во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля56
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус389
«РФ понесет от американцев большой ущерб»556
США рассказали о возможности удара по военным РФ105
В США передумали вводить санкций против России23
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение