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В Приморье потушили пожар у границ места обитания леопарда
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В Приморье потушили пожар у границ места обитания леопарда 

РИА Новости 26 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Огнеборцы потушили пожар у границ нацпарка «Земля леопарда» в Приморье, который угрожал заповедной территории и селу Занадворовка, сообщает нацпарк.
"Охватив сухую траву, пламя подбиралось к границам национального парка, угрожая перейти на охраняемую территорию и, возможно, на сам населенный пункт. Для обеспечения безопасности мест обитаний редких животных и села на тушение были брошены силы сезонных работников «Земли леопарда». Они смогли вовремя ликвидировать пал", — говорится в сообщении.
Заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе Георгий Лихачев отметил, что нередко травяные палы пускают местные жители.
Ранее эта же группа сезонных работников двое суток сдерживала огонь в районе государственной границы с Китаем и у границ природной территории, который, как полагают в учреждении, кто-то спровоцировал намеренно.
Противопожарный режим ввели в нацпарке в середине февраля в связи с малоснежной зимой. Из-за неосторожного обращения с огнем и множества неиспользуемых заросших полей Хасанский район объяли природные пожары. После нескольких снегопадов в начале марта ситуация нормализовалась, однако после схода снега проблема вновь стала актуальной.
Нацпарк «Земля леопарда» является местом обитания значительной части популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Также здесь обитает редкий амурский тигр и ряд других краснокнижных видов.
Сейчас на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим.
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