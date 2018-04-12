На Ботанике сгорел Land Cruiser Prado и две легковушки

Сегодня ночью на Ботанике сгорели сразу три автомобиля — Land Cruiser Prado, Skoda и Hyundai Solaris. Все три машины были припаркованы рядом, и огонь перекинулся с одной машины на другую. Как рассказали E1.RU очевидцы, первым вспыхнул Land Cruiser.

— Я проснулась от хлопка, — рассказала E1.RU Анна. — Смотрю, горит крыша Land Cruiser. Позвонила пожарным, сказали, что уже едут. Но пока ехали, успела загореться вторая машина, а потом и третья.

Этот пожар произошел совсем неподалеку от того двора, где несколькими часами ранее загорелся Mini Cooper. Очевидцы видели, что оттуда убегали двое парней в масках и капюшонах.

Однако хозяин Land Cruiser пока не делает предположений, из-за чего могла загореться его машина, и был ли это поджог. «С этим разберется следствие», — говорит он.