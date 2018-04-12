Тарасенко дал Гаврикову последний шанс

Накануне, 11 апреля, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял главу Кавалеровского района Сергея Гаврикова. Вместо немедленного увольнения, руководителю муниципалитета предложено «поработать над ошибками», сообщает PRIMPRESS.

Напомним, в понедельник глава Приморья подверг жесткой критике работу по профилактике пожаров в муниципалитетах. А по итогу доклада главы Кавалеровского района, где из-за сильного пожара сгорели жилые дома, предложил Гаврикову написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Затем, видимо, выяснилось, что Гавриков виновен не более, чем другие главы территорий, которые сейчас «в огне». Пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки с земель сельхозназначения, у которых фактически отсутствуют собственники. А ведь именно хозяева пашенных земель ответственны за их противопожарное состояния. Тем не менее земли поселений должен защищать от пожаров глава.

Андрей Тарасенко дал Сергею Гаврикову два месяца на исправление ситуации в районе. В широком смысле, главе поручено восстановить управляемость муниципалитетом, наладить решение социальных проблем, в узком — обеспечить противопожарную безопасность.