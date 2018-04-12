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Тарасенко дал Гаврикову последний шанс
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Тарасенко дал Гаврикову последний шанс 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Накануне, 11 апреля, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял главу Кавалеровского района Сергея Гаврикова. Вместо немедленного увольнения, руководителю муниципалитета предложено «поработать над ошибками», сообщает PRIMPRESS.
Напомним, в понедельник глава Приморья подверг жесткой критике работу по профилактике пожаров в муниципалитетах. А по итогу доклада главы Кавалеровского района, где из-за сильного пожара сгорели жилые дома, предложил Гаврикову написать заявление на увольнение по собственному желанию.
Затем, видимо, выяснилось, что Гавриков виновен не более, чем другие главы территорий, которые сейчас «в огне». Пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки с земель сельхозназначения, у которых фактически отсутствуют собственники. А ведь именно хозяева пашенных земель ответственны за их противопожарное состояния. Тем не менее земли поселений должен защищать от пожаров глава.
Андрей Тарасенко дал Сергею Гаврикову два месяца на исправление ситуации в районе. В широком смысле, главе поручено восстановить управляемость муниципалитетом, наладить решение социальных проблем, в узком — обеспечить противопожарную безопасность.
Со времени назначения врио губернатора продолжает изучения состояния дел в приморских муниципалитетах — начиная с самых болезненных территорий, одной из которых является Кавалеровский район. При этом, Андрей Тарасенко демонстрирует, что будет требовать, но, также, готов всячески помогать муниципалам. Стоит отметить, что похожую политику взаимоотношений с главами (быть может, внешне немного более мягкую), проводил, по крайней мере, в первые годы своего губернаторства, Владимир Миклушевский. Впрочем, ничего эффективнее «кнута и пряника» для муниципальной власти, как правило, не находилось и у его предшественника Сергея Дарькина.
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