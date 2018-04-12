Парни в масках и капюшонах подожгли Mini Cooper у Автовокзала

Сегодня ночью у Автовокзала, во дворе дома № 27 на улице Циолковского, загорелся Mini Cooper. Как рассказал E1.RU очевидец, который помогал тушить пожар, на месте происшествия видели убегавших парней в капюшонах и масках, а сам он заметил на лобовом стекле горящего автомобиля предмет, похожий на сверток бумаги.

— Мы вышли на балкон, и тут услышали хлопок, увидели, что машина горит, — рассказал еще один очевидец Павел. — Я побежал вниз, стал тушить авто, у меня в машине была вода, три 19-литровых бутыли, вылили их на горящий автомобиль. После этого машина, вроде бы, потухла, а потом опять стала полыхать. Тогда решили вытолкать ее подальше, чтобы огонь на соседние авто не перекинулся.

Еще один очевидец, Алексей, прибежал на место происшествия с автомобильным огнетушителем. Но с сильным пламенем так и не удалось справиться. Только спустя несколько минут после прибытия пожарных огонь потух.