Ещё
МЧС проверяет информацию о возможном возгорании в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС проверяет информацию о возможном возгорании в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию о возможном возгорании в одном из корпусов жилищного комплекса «Алые паруса» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В 21:08 поступила заявка о возможном возгорании по адресу: улица Авиационная, 77", — сказали в ведомстве.
По предварительным данным, из окон 27 этажа наблюдается густой черный дым. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала. «Что горит и площадь пожара уточняется», — сообщили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Командир пожарного звена стал фигурантом дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" На севере Москвы загорелся поврежденный при земляных работах газопровод На Ставрополье приостановили работу 11 торговых центров после проверок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ300
Взлетевшая нефть воскресила рубль24
Мэй готова ударить по Сирии144
Киев потребовал от Москвы уступок по газу82
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»38
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение