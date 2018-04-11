МЧС проверяет информацию о возможном возгорании в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию о возможном возгорании в одном из корпусов жилищного комплекса «Алые паруса» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 21:08 поступила заявка о возможном возгорании по адресу: улица Авиационная, 77", — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, из окон 27 этажа наблюдается густой черный дым. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала. «Что горит и площадь пожара уточняется», — сообщили в ведомстве.