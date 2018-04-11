В Москве провели учения по тушению пожара в ТЦ

Большой учебный пожар. В Москве сегодня отрабатывали взаимодействие сотрудники МЧС и администрация торгового центра, где по легенде учений, произошло возгорание. Как быстро спасатели могут прийти на помощь внутри больших объектов, увидел корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков . Возгорание произошло в трехэтажном торговом центре на севере Москвы. Внутри — люди, сильное задымление. На место прибывают первые пожарные расчеты: две машины-цистерны и автолестница. По легенде учений, торговый комплекс эвакуирован частично. Три человека остаются в кинозале №4, еще двое — в коридорах. Однако пожарные этого не знают. Две минуты после прибытия. На улице расчет подключает так называемую «магистраль» — главную линию пожарных рукавов. В это время первое звено газодымозащитников в полной амуниции поднимается по лестнице. Они тянут «рукав» и светящийся трос, который в дыму укажет путь на выход. В коридорах найден первый пострадавший, в сознании. Его выводят в кислородной маске и возобновляют поиски. Пожарные вскрывают запертую дверь и добираются до ресторанного дворика. С момента прибытия на место происшествия прошло примерно 18 минут. Нашли одного условного пострадавшего, но есть и другие. Остановка. Нужен дополнительный пожарный рукав. Затем звено снова движется. Второй пострадавший найден у входа в кинозал. За звеном газодымозащиты внимательно наблюдают проверяющие инспектора. Фиксируют каждое их действие и время, колько потребовалось, чтобы продвинуться до третьего этажа. Внутри кинозала ничего не видно из-за учебного дыма. Сюда спасатели попадают через 26 минут. Найдены еще трое условных пострадавших. Без сознания. Их пытаются вынести. На этом операция завершается. Время работы над ошибками.

«Обычно на учениях назначаются посредники, которые смотрят, оценивают действия всех ступеней — тушение пожара, спасение людей, работа с администрацией, работа оперативного штаба, чтобы в дальнейшем разобрать, что здесь происходило, указать на недостатки и отметить положительные стороны подразделений», — сказал начальник 22-го пожарно-спасательного отряда Сергей Балонин.

За последний месяц подобных проверок в Москве провели десятки. В основном, на крупных торговых объектах. Полученный опыт, надеются спасатели, поможет избежать жертв в случае реальных пожаров. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ