Иномарка загорелась возле администрации Сормовского района

Иномарка горела 11 апреля, в среду, возле здания администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

Согласно полученной информации, пожарные были вызваны в 18:48 по адресу бульвар Юбилейный, 13. Горение автомобиля было прекращено.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются, при этом не исключен поджог.

Ранее сообщалось, что поджигателя машины сотрудницы администрации осудят в Балахне.