Иномарка загорелась возле администрации Сормовского района 

Иномарка горела 11 апреля, в среду, возле здания администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.
Данную информацию корреспонденту агентства новостей Newsroom24 подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно полученной информации, пожарные были вызваны в 18:48 по адресу бульвар Юбилейный, 13. Горение автомобиля было прекращено.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются, при этом не исключен поджог.
Ранее сообщалось, что поджигателя машины сотрудницы администрации осудят в Балахне.