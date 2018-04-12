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Двое рабочих находятся в тяжелом состоянии после взрыва на заводе «Алмаз»
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Двое рабочих находятся в тяжелом состоянии после взрыва на заводе «Алмаз» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Двое пострадавших в результате взрыва на заводе «Алмаз» остаются в тяжелом состоянии, передает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
По данным ведомства, всего госпитализированы 11 человек. Четверо получают лечение в Мариинской больнице, еще четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, и трое распределены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова и ВМедА имени Кирова.
Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо — в удовлетворительном. Ведется борьба за жизнь двух пациентов.
Напомним, взрыв газа на заводе «Алмаз» в Петербурге произошел днем 11 апреля. В результате происшествия один человек погиб, 11 пострадали. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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