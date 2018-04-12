Двое рабочих находятся в тяжелом состоянии после взрыва на заводе «Алмаз»

Двое пострадавших в результате взрыва на заводе «Алмаз» остаются в тяжелом состоянии, передает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

По данным ведомства, всего госпитализированы 11 человек. Четверо получают лечение в Мариинской больнице, еще четверо — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, и трое распределены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова и ВМедА имени Кирова.

Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо — в удовлетворительном. Ведется борьба за жизнь двух пациентов.