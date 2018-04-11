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В Батайске 40 человек два часа тушили шесть зданий
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В Батайске 40 человек два часа тушили шесть зданий 

161.ru 42 минуты назад
Фото: 161.ru
Днем 11 апреля на окраине Батайска в районе Койсуга вспыхнул пожар в деревянном здании. Огонь быстро распространился, перекинулся на соседнюю постройку, тоже деревянную, затем еще на четыре. Площадь возгорания — 300 квадратных метров.
— Пожар начался около 13 часов. Предотвратить распространение огня удалось в 14:35, полностью потушить — в 15:02, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. — Причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.
Пострадавших нет. Горящие здания тушили 40 человек и 10 спецмашин.
7 апреля вокруг Ростова весь день полыхали ландшафтные пожары. В Аксайском районе по решению администрации специально жгли траву рядом с Доном, недалеко от базы отдыха «Тимоша». А рядом с жилым комплексом в Александровке в это время горел камыш на площади 700 квадратных метров. 10 апреля в Батайске, тоже в районе поселка Койсуг, загорелся камыш.
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