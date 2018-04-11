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Центр Владимира в огне и другие пожары
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Центр Владимира в огне и другие пожары 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Вчера вечером центр Владимира окутал едкий дым. Горожане и туристы, прогуливающиеся по улицам города, увидев нехарактерное для этих мест зрелище, сразу вызвали спасателей. Горел кирпичный сарай за строящейся в центре города церковью.
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Сигнал о происшествии поступил спасателям в 18:06. Уже через две минуты пожарные разматывали шланги и искали место возгорания. «Открытое горение ликвидировали в 18:19. На полную ликвидацию пожара потребовался ещё час», — сообщает региональное МЧС.
Огонь уничтожил 24 квадратных метра здания — сгорела внутренняя отделка и кровля. В ликвидации пожара участвовали 13 человек. Напомним, что это не первое в этом месяце происшествие в центре Владимира. Так, 1 апреля сгорело здание бывшего Юрфака ВГПУ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В тот же день произошёл пожар в посёлке Иванищи в Гусь-Хрустальном районе. Ближе к полудню загорелся частный жилой дом. О возгорании сообщили очевидцы происшествия. Более двух часов спасателям потребовалось на полную ликвидацию огня. Деревянный дом полностью сгорел. Пострадавших нет.
Ещё один пожар случился в ночь на среду. Горела хозяйственная постройка в деревне Следнево Александровского района. В происшествии никто не пострадал. Пожарные за полтора часа потушили пожар, уничтоживший 25 квадратных метров здания.
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