Центр Владимира в огне и другие пожары

Вчера вечером центр Владимира окутал едкий дым. Горожане и туристы, прогуливающиеся по улицам города, увидев нехарактерное для этих мест зрелище, сразу вызвали спасателей. Горел кирпичный сарай за строящейся в центре города церковью.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 18:06. Уже через две минуты пожарные разматывали шланги и искали место возгорания. «Открытое горение ликвидировали в 18:19. На полную ликвидацию пожара потребовался ещё час», — сообщает региональное МЧС

Огонь уничтожил 24 квадратных метра здания — сгорела внутренняя отделка и кровля. В ликвидации пожара участвовали 13 человек. Напомним, что это не первое в этом месяце происшествие в центре Владимира. Так, 1 апреля сгорело здание бывшего Юрфака ВГПУ

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

В тот же день произошёл пожар в посёлке Иванищи в Гусь-Хрустальном районе. Ближе к полудню загорелся частный жилой дом. О возгорании сообщили очевидцы происшествия. Более двух часов спасателям потребовалось на полную ликвидацию огня. Деревянный дом полностью сгорел. Пострадавших нет.

Ещё один пожар случился в ночь на среду. Горела хозяйственная постройка в деревне Следнево Александровского района. В происшествии никто не пострадал. Пожарные за полтора часа потушили пожар, уничтоживший 25 квадратных метров здания.