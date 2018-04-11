В Гатчине в торговом центре «Пилот» прошли масштабные учения МЧС

Сегодня в Гатчине на территории торгового центра «Пилот» состоялась тренировка по эвакуации посетителей и персонала ТЦ при пожаре, сообщили ivbg.ru в пресс-службе городской администрации.

Тренировки по эвакуации людей из торговых центров начались в Ленинградской области еще 2 апреля, после трагических событий в Кемерово . Вначале они прошли в крупнейших торговых центрах Ленинградской области. А сегодня продолжились на территории Гатчины. В рамках тренировки отработали практические действия персонала торгового центра и оперативных служб поступлении сигнала о возникновении пожара.

В соответствии с вводными тренировки при замыкания электрооборудования произошло возгорание в помещении торгового зала. В ряде помещений произошла имитация задымления. На первом этаже ТЦ расположены магазины, в каждом из которых могло бы до 50 человек. После срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация посетителей торгового центра.

На место происшествия прибыли шесть пожарных расчётов ФГКУ «37 ОФПС по Ленинградской области», 50 человек личного состава, а также пять единиц техники других служб. Представители УМВД по Гатчинскому району держали на контроле соблюдение правопорядка, сотрудники Гатчинской клинической больницы оказывали помощь «пострадавшим», сотрудники МУП «Водоканал» обеспечили доступ к пожарным гидрантам, выездная бригада филиала ОАО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети» отключила электроснабжение объекта. За правильностью действий персонала торгового центра следили сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

В учениях задействовали добровольцев, которые играли роль пострадавших при пожаре, по плану учений их эвакуировали в самоспасателях, фильтрующих воздух. «Посредники следили за ходом проведения тренировки и фиксировали каждый шаг всех задействованных лиц. Вблизи объекта организовали штаб пожаротушения, а также передвижной пункт обогрева для эвакуированных людей», — пояснил заместитель главы администрации Гатчинского района по вопросам безопасности Тимофей Материков.

За взаимодействием задействованных служб и организаций наблюдало МКУ «Управление безопасности и защиты гражданского населения и территории», которое оказало консультативную и практическую помощь в организации и проведении тренировки.

«Сегодня мы провели пожарно-тактические учения совместно со всеми службами жизнеобеспечения Гатчинского района, была задействована единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наше занятие было, в первую очередь, направлено на отработку действий как персонала объекта, так и пожарно-спасательных подразделений, всех служб жизнеобеспечения. Поставленные цели мы выполнили, результаты тренировки оцениваю хорошо», — подвел итоги учений начальник ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Игорь Клинг.

Первый заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев отметил отлаженное взаимодействие всех задействованных служб и организаций. «Сегодняшняя тренировка показала готовность всех служб к чрезвычайной ситуации, к обеспечению безопасности наших жителей. Это является нашей основной задачей», — сказал Роман Олегович.

Тренировка проводилась по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко . Кроме того, главой администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной было рекомендовано руководителям всех торговых центров района провести такие же учения.