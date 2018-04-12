Под Пионерском потушили крупный пал травы

Бойцы добровольной пожарной дружины «Вести-39» приняли участие в тушении масштабного возгорания. Вызов на крупный пожар в окрестностях Пионерского поступил во время дежурства отряда в одной из местных частей МЧС

На очередной срочный вызов сотрудники пожарной части Пионерского выезжают, не теряя ни секунды. По словам очевидца, неизвестные подожгли сухую траву в окрестностях города. На ликвидацию возгорания отправляется усиленный пожарный расчёт: вместе со спасателями тушить огнь готовятся бойцы добровольной дружины «Вести-39».

Прямо на месте неподалеку от Приморского кольца, как мы заметили ещё в машине, полыхает целое поле. Площадь возгорания уже сейчас составляет несколько сотен квадратных метров и увеличивается с каждой минутой.

С невероятной скоростью огонь достигает и небольшого дачного участка. Чтобы ограничить периметр очага, спасатели используют так называемые «хлопушки» — приспособления с тканевой кисточкой на конце. Бок о бок с профессионалами работает и опытный любитель Виктор Григорьев . За два года в добровольной дружине молодой человек набрался опыта в нескольких пожарных подразделениях.

Виктор Григорьев, видеоинженер ГТРК «КАЛИНИНГРАД»:

— Спасибо МЧС и пожарной части №1 Калининграда , где мы регулярно проходим практику. Опыта набрались, и научили нас очень хорошо. Мы с уверенностью тушим такие пожары, но всё равно это очень нелегко.

С наступлением тёплой погоды случаи умышленного пала травы участились. Искать нарушителей спасателям теперь помогают и полицейские: с начала этого года они выходили в совместные рейды более двухсот раз. В результате таких инспекций удалось задержать 12 жителей области. Каждому из них грозит крупный штраф.

— В соответствии с правилами противопожарного режима РФ выжигание сухой травы запрещено. За это нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При этом штраф, в зависимости от привлекаемого лица, составляет от пяти до четырёхсот тысяч рублей.

Находиться в режиме полной боевой готовности огнеборцы Пионерского намерены в течение всего следующего месяца. Согласно статистике, сезон пала травы прекратиться не раньше начала середины мая. Все это время нести регулярную пожарную вахту будет и дружина «Вести-39».