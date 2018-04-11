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Бойцы пожарной дружины «Вести-39» приняли участие в тушении масштабного возгорания
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Бойцы пожарной дружины «Вести-39» приняли участие в тушении масштабного возгорания 

Вести Калининград 56 минут назад
Фото: Вести Калининград
Вызов на крупный пожар в окрестностях Пионерского поступил во время дежурства отряда в одной из местных частей МЧС. По информации очевидца, неподалеку от трассы «Приморское кольцо» неизвестные подожгли поле сухой травы. Всего за несколько минут пламя распространилось на несколько сотен квадратных метров и начало угрожать дачным участкам.
Под руководством опытных огнеборцев сотрудникам нашей телекомпании удалось локализовать и полностью потушить огонь в течение тридцати минут. Нести вахту в подразделениях МЧС бойцы дружины «Вести-39» продолжат на регулярной основе.
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