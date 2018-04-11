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В Сергиевском районе больше часа тушили резервуар с мазутом
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В Сергиевском районе больше часа тушили резервуар с мазутом 

Волга Ньюс 54 минуты назад
На месте происшествия горел мазут в резервуаре на площади 50 кв. м.
Восемь пожарных с помощью трех спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 16:33.
Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
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