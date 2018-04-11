В Сергиевском районе больше часа тушили резервуар с мазутом

На месте происшествия горел мазут в резервуаре на площади 50 кв. м.

Восемь пожарных с помощью трех спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 16:33.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.