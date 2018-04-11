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В Пятигорске жгли резину на рынке
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В Пятигорске жгли резину на рынке 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Пятигорске строители жгли резину на рынке, вызвав панику горожан клубами чёрного дыма, сообщают пользователи социальных сетей.
«На экологию, судя по всему, наплевать. Экологическая инспекция в курсе происходящего?», — задаётся вопросом автор сообщения.
Дым повал за зданием, в котором расположен магазин бытовой техники. «Рядом с ними прямо горит, ужас. Пожарная только что вот мимо нас одна пронеслась», — комментировали очевидцы, предлагая проверить рынки на предмет пожарной безопасности..
По словам знатоков, за магазином хотят сделать стоянку, и поэтому жгут мусор.
Напомним, по данным пресс-службы губернатора края на Ставрополье из-за несоблюдения требований пожарной безопасности закрыты 11 торговых центров.
Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 11 Апр 2018 в 6:13 PDT
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