В Пятигорске жгли резину на рынке

Пятигорске строители жгли резину на рынке, вызвав панику горожан клубами чёрного дыма, сообщают пользователи социальных сетей.

«На экологию, судя по всему, наплевать. Экологическая инспекция в курсе происходящего?», — задаётся вопросом автор сообщения.

Дым повал за зданием, в котором расположен магазин бытовой техники. «Рядом с ними прямо горит, ужас. Пожарная только что вот мимо нас одна пронеслась», — комментировали очевидцы, предлагая проверить рынки на предмет пожарной безопасности..

По словам знатоков, за магазином хотят сделать стоянку, и поэтому жгут мусор.

Напомним, по данным пресс-службы губернатора края на Ставрополье из-за несоблюдения требований пожарной безопасности закрыты 11 торговых центров.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 11 Апр 2018 в 6:13 PDT