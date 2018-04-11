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Нарушения пожарной безопасности нашли во всех ТЦ Калуги
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Нарушения пожарной безопасности нашли во всех ТЦ Калуги 

Авторадио 1 час назад
Нарушения пожарной безопасности нашли во всех торговых центрах, театрах и кинотеатрах Калуги. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Вместе со спасателями инспекции проводили сотрудники прокуратуры. Среди наиболее частых нарушений — неисправные системы дымоудаления и пожарная сигнализация, заваленные хламом выходы для эвакуации, просроченные огнетушители. Проверки мест массового скопления людей проводятся по всей России после пожара в Кемерове. 25 марта там сгорел торговый центр, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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