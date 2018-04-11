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МЧС: Эвакуация ТЦ в Москве была учебной
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МЧС: Эвакуация ТЦ в Москве была учебной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве эвакуированы посетители и персонал торгово-развлекательного центра «РИО» Севастопольский. Об этом сообщил специальный корреспондент НСН с места событий.
Оперативная дежурная смена пресс-службы и ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве сообщила НСН, что по данному адресу проводились плановые учения, и что подобные мероприятия проводятся ежедневно на различных объектах.
В свою очередь в пресс-службе ГК «Ташир» предоставили НСН официальное сообщение о проведении плановой учебной эвакуации в торговом центре.
«Сегодня в столичном ТРЦ «РИО» на Севастопольском проспекте прошли плановые показательные учения противопожарной безопасности, которые начались в 16:00. В ходе учебной тревоги, на которой присутствовали представители МЧС и прокуратуры, были успешно эвакуированы все посетители комплекса. Все системы противопожарной безопасности сработали исправно, торговый центр работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В Москве, как и по всей России, проводится проверка пожарной безопасности в местах массового скопления людей после трагедии в Кемерове. 25 марта в результате пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
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