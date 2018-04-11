МЧС: Эвакуация ТЦ в Москве была учебной

Москве эвакуированы посетители и персонал торгово-развлекательного центра «РИО» Севастопольский. Об этом сообщил специальный корреспондент НСН с места событий.

Оперативная дежурная смена пресс-службы и ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве сообщила НСН, что по данному адресу проводились плановые учения, и что подобные мероприятия проводятся ежедневно на различных объектах.

В свою очередь в пресс-службе ГК «Ташир» предоставили НСН официальное сообщение о проведении плановой учебной эвакуации в торговом центре.

«Сегодня в столичном ТРЦ «РИО» на Севастопольском проспекте прошли плановые показательные учения противопожарной безопасности, которые начались в 16:00. В ходе учебной тревоги, на которой присутствовали представители МЧС прокуратуры , были успешно эвакуированы все посетители комплекса. Все системы противопожарной безопасности сработали исправно, торговый центр работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.