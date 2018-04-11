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Готовность номер один 

Все новости Новосибирской области 6 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Парад спасательных сил в Экспоцентре показал: в области созданы боеспособные подразделения на случай любой чрезвычайной ситуации. Рядом с машинами и снаряжением выстроились настоящие бойцы — 193 сотрудника. Всего было представлено 53 единицы техники подразделений МЧС и министерства природных ресурсов и экологии региона, муниципальных аварийно-спасательных служб.
Врио губернатора Андрей Травников в сопровождении начальника Главного управления МЧС по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова обошел строй и, приняв доклад от руководителей, ознакомился с представленными образцами техники и снаря­жения.
— Хочу констатировать, что у нас достаточная группировка для реагирования на угрозы, — сказал глава региона. — Самая основная задача — организовать правильную профилактическую работу, бороться с беспечностью людей. Врио губернатора рассказал о проверке торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и готовности к эвакуации посетителей и персонала. Всего проинспектировано 54 объекта. — Что касается готовности к паводковому периоду, я знаю, что уже заключены необходимые контракты на проведение авиаразведки и взрывных работ на реках для ликвидации ледяных заторов. Уточнен реестр населенных пунктов, которые могут быть подтоплены, — сообщил Андрей Травников. При худшем развитии метео— и гидрообстановки может быть подтоплено до 17 населенных пунктов и несколько десятков садовых обществ. — Мы должны об этом помнить и готовиться к возможной эвакуации людей. Необходимые для этого ресурсы, специалисты и техника в нашем распоряжении имеются, — подчеркнул врио губернатора региона. Также он заявил, что согласно акту межведомственной комиссии Новосибирская область готова к прохождению паводка.
Говоря о предстоящем пожароопасном сезоне, Травников обратил внимание на необходимость предотвращения ущерба природным богатствам, недопущения перехода огня на населенные пункты. Он рассказал, что для 120 поселений, входящих в группу риска, разработаны паспорта пожарной безопасности, проведены практически все необходимые превентивные мероприятия, включая подписание договоров о возможном подключении авиации к тушению пожаров. Для контроля обстановки в деревнях и селах утвержден особый правовой статус старост населенных пунктов.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №15 от 11 апреля 2018 года
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