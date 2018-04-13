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Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного взяли под стражу
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Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного взяли под стражу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Центральный районный суд Кемерово арестовал до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, передает ТАСС.
«Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года», — сказал судья Александр Вялов.
Решение принято по ходатайству следствия.
Ранее 13 апреля в суде Генин выразил сочувствие пострадавшим.
«Мы изучали план здания ТРЦ в 2016 году, но таких объектов у нас 80. Я сожалею, что у людей столько горя, но не думаю, что стоит всех «топить», чтобы вам полегчало», — заявил он. По словам Генина, план здания ТЦ он получил перед выездом на пожар, а по прибытию, спустя семь минут, бумаги у него забрали.
Его адвокат просил суд не арестовывать пожарного. Он сообщил, что у Генина после участия в боевых действиях в Чечне наблюдаются нарушения в психике, плохой сон и нервозность. «МЧС также просит не брать Генина под стражу в связи с его положительной характеристикой и психическим состоянием», — сказал защитник.
Представитель прокуратуры Кемеровской области в суде назвал действия пожарного при тушении «Зимней вишни» непрофессиональными, а также сообщила о шести вынесенных ему выговорах за нарушения порядка организации тушения пожаров, в том числе правил эвакуации людей.
В суде была показана запись с камер наблюдения, где видно, как Генин с коллегами прибывают на служебном автомобиле к ТРЦ, к ним подбегает очевидец, берет пожарного за руку и спешно ведет его в здание. Там он руками показывает направление к лестнице, ведущей к кинозалу с заблокированными людьми. В это время к пожарным подходит охранник, сообщает о местонахождении очага и уводит их за собой, оставив очевидца в одиночестве.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК расследует уголовное дело, основная версия — неисправность проводки. Арестованы семь человек, также следователи провели обыски в кемеровском управлении МЧС и дома у руководителя регионального управления ведомства.
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