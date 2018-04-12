Экс-главу госстройнадзора Кемеровской области оставили под арестом 

НОВОСИБИРСК, 12 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил под стражей бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Невзорова.
Центральный районный суд Кемерово 31 марта арестовал Комкову до 25 мая. Судья сообщил, что Комкова в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, может скрыться. После возбуждения уголовного дела Комкова 29 марта уехала в Москву. Следователи считают, что, возможно, она планировала покинуть Россию.
"Решение Центрального районного суда Кемерово оставлено без изменения", — сказала собеседница агентства..
Следственный комитет усмотрел в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», что повлекло гибель посетителей. Как пояснял представитель СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее «помочь» неким людям.
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Как сообщалось ранее, всего по делу были задержаны, а затем арестованы до 25 марта семь человек: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, принудительно не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест. На прошлой неделе Кемеровский областной суд оставил без изменения решения об аресте по пятерым обвиняемым. В среду, 11 апреля, стало известно о задержании по этому делу командира пожарного звена Сергея Генина, которого обвинили в халатности. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.