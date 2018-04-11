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В Подмосковье после проверок остановили работу кинотеатра и цирка
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В Подмосковье после проверок остановили работу кинотеатра и цирка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Деятельность кинотеатра торгового центра «Победа» и цирка-шапито «Клоун» приостановлена решениями судов в Пушкинском районе Московской области за нарушения требований пожарной безопасности после трагедии в Кемерово, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ.
"В настоящее время федеральными судьями вынесены два постановления о временном приостановлении деятельности в отношении объектов, расположенных в Пушкинском муниципальном районе. Это помещения кинотеатра торгового центра «Победа» и здание цирка-шапито «Клоун», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что всего в отношении объектов с массовым пребыванием людей за грубые нарушения пожарной безопасности возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, которые направлены в суды для принятия решения о временной приостановке деятельности объекта до полного устранения нарушений.
По данным МЧС, с 28 марта сотрудники ведомства провели на таких объектах более 460 тренировок по эвакуации и свыше 280 пожарно-тактических учений. Ежедневно к надзорно-профилактической работе привлекаются более 300 сотрудников подразделений надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений главка.
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