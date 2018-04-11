В Подмосковье после проверок остановили работу кинотеатра и цирка

"В настоящее время федеральными судьями вынесены два постановления о временном приостановлении деятельности в отношении объектов, расположенных в Пушкинском муниципальном районе. Это помещения кинотеатра торгового центра «Победа» и здание цирка-шапито «Клоун», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего в отношении объектов с массовым пребыванием людей за грубые нарушения пожарной безопасности возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, которые направлены в суды для принятия решения о временной приостановке деятельности объекта до полного устранения нарушений.

По данным МЧС, с 28 марта сотрудники ведомства провели на таких объектах более 460 тренировок по эвакуации и свыше 280 пожарно-тактических учений. Ежедневно к надзорно-профилактической работе привлекаются более 300 сотрудников подразделений надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений главка.