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В Клину яровые культуры в 2018 году посеют на площади почти 5 тыс. гектаров
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В Клину яровые культуры в 2018 году посеют на площади почти 5 тыс. гектаров 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В весеннюю посевную кампанию 2018 года общая площадь ярового сева в подмосковном Клину может составить почти 5 тысяч гектаров, сообщила глава городского округа Алена Сокольская.
«Общая площадь ярового сева в городском округе Клин составит в этом году 4,7 гектаров, в том числе зерновые — 720 гектаров, картофеля — 310 гектаров, однолетних и силосных — 2 530 гектаров. К проведению весенне-полевых работ сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства приступят во второй декаде апреля», — сказала Сокольская.
По ее словам, в настоящее время сельхозпредприятия завершают подготовку к весеннему севу: закупают недостающие семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, проверяют технику.
Сокольская добавила, что посевные площади в округе в этом году увеличились на 2 862 гектара. По сравнению с прошлым годом в Клину будут увеличены посадки картофеля на 188,7 гектара. При этом на уровне 2017 года останутся площади посева зерновых и яровых культур.
Увеличение посевных площадей, как уточнила Сокольская, стало возможным благодаря возвращению в сельхозоборот неиспользуемых ранее по целевому назначению сельхозземель.
По данным Клинского информагентства, в прошлом году в округе план был выполнен более чем на 100%, в сельхозоборот было введено 4 082 гектара, а согласованный правительством Московской области план по вводу сельхозземель на 2018 год составляет 4 210 гектаров.
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