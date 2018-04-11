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Во время пожара в собственном доме погиб 61-летний курянин
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Во время пожара в собственном доме погиб 61-летний курянин 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Предположительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём при курении
10 апреля в деревне Средний Расховец Советского района загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило на номер Службы спасения в 22.30. По указанному адресу были оперативно направлены огнеборцы, полицейские, медики и работники электросетей.
— В результате пожара погиб 61 — летний хозяин дома. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Предположительно, загорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении, -рассказали в пресс-службе МЧС.
Как стало известно, мужчина к «группе риска» не относился.
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