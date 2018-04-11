Во время пожара в собственном доме погиб 61-летний курянин

Предположительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём при курении

10 апреля в деревне Средний Расховец Советского района загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило на номер Службы спасения в 22.30. По указанному адресу были оперативно направлены огнеборцы, полицейские, медики и работники электросетей.

— В результате пожара погиб 61 — летний хозяин дома. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Предположительно, загорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении, -рассказали в пресс-службе МЧС

Как стало известно, мужчина к «группе риска» не относился.