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В Кемерове двое спасателей пострадали в ДТП по пути к месту пожара
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В Кемерове двое спасателей пострадали в ДТП по пути к месту пожара 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В региональном управлении МЧС проинформировали, что на вызов ехали две машины, одна из них попала в аварию. Очевидцы выложили в соцсетях фотографии, на которых видно, что пожарный автомобиль получил серьёзные повреждения.
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