Пострадавшего при пожаре в ТЦ «Персей» спасателя выписали из больницы

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Один спасатель, пострадавший при пожаре в московском торговом центре «Персей», выписан из НИИ имени Склифосовского в среду, еще двое остаются в ожоговой реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в прошлую среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.

"Двое находятся в состоянии средней тяжести в ожоговой реанимации", — сказала РИА Новости собеседница агентства.

По ее словам, еще один пострадавший при пожаре спасатель был выписан. «Сегодня его выписали домой», — добавила она.