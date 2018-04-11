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Пострадавшего при пожаре в ТЦ «Персей» спасателя выписали из больницы
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Пострадавшего при пожаре в ТЦ «Персей» спасателя выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Один спасатель, пострадавший при пожаре в московском торговом центре «Персей», выписан из НИИ имени Склифосовского в среду, еще двое остаются в ожоговой реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в прошлую среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.
"Двое находятся в состоянии средней тяжести в ожоговой реанимации", — сказала РИА Новости собеседница агентства.
По ее словам, еще один пострадавший при пожаре спасатель был выписан. «Сегодня его выписали домой», — добавила она.
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