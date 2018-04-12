Еще двоих пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей» выписали из больницы

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Еще двоих спасателей, пострадавших при пожаре в московском торговом центре «Персей», выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении в четверг.

Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в прошлую среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговом отделении, в среду один из них был выписан.

"Все они выписаны", — сказал собеседница агентства.