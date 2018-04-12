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Еще двоих пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей» выписали из больницы
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Еще двоих пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей» выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Еще двоих спасателей, пострадавших при пожаре в московском торговом центре «Персей», выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении в четверг.
Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в прошлую среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговом отделении, в среду один из них был выписан.
"Все они выписаны", — сказал собеседница агентства.
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