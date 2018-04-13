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Объявлен набор добровольных лесных пожарных в Нижнем Новгороде
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Объявлен набор добровольных лесных пожарных в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба лесного отдела Гринпис России.
15 апреля в Нижнем Новгороде пройдет семинар «Останови огонь: природные пожары и что могу сделать я». Нижегородцам расскажут, как вступить в ряды добровольной пожарной службы и не допустить очередной пожарной катастрофы в регионе. Мероприятие пройдет на базе нижегородской сельхозакадемии (пр. Гагарина, 97, главный корпус) с 15:00 до 18:00. Организаторами встречи является Гринпис России и Керженский заповедник.
«Нас регулярно спрашивают: неужели небольшая группа волонтёров может что-то изменить? Зачем обычные люди борются с лесными и торфяными пожарами, с поджогами травы, когда есть МЧС, Рослесхоз, региональные власти? — говорит Софья Косачёва, руководитель противопожарной программы Гринпис России. — Добровольцы не могут и не должны заменять власть. Чтобы не случилась беда, государственные структуры должны работать качественно и реагировать вовремя. Но ни одно государство в мире не справилось с проблемой пожаров на природных территориях без участия волонтёров».
Ранее сообщалось, что Нижегородская область завершила подготовку к пожароопасному сезону в лесах.
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