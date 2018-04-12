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В торговом центре «Клен» прошла проверка пожарной безопасности
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В торговом центре «Клен» прошла проверка пожарной безопасности 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Очередная инспекция прошла 10 апреля в торгово-развлекательном центре «Клен» в Бабушкинском районе.
Комиссия, в состав которой вошли заместитель прокурора Сергей Шведов и инженер регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по г. Москве Владимир Чечевицын, осмотрела здание, проверила наличие огнетушителей, насосных станций пожаротушения, инструкций для персонала и планов эвакуации.
С каждым сотрудником службы охраны представители комиссии общались отдельно, изучая лицензии и удостоверения. На проверку ушло более двух часов. Серьезных нарушений в здании не обнаружено. (ео)
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